Attractiepark Toverland investeert 10 miljoen in nieuwe attracties voor breder publiek

Attractiepark Toverland in Sevenum, Limburg krijgt vier nieuwe attracties. De attracties, waaronder een metershoge ‘familievaltoren’, komen te staan in het themagebied Avalon. Het park hoopt dat het publiek hierdoor langer verblijft in het themagebied. Het complete project kost 10 miljoen euro.

Naast de achtbaan Fēnix ontstaat Pixarus, Flight School of Magic. In deze ‘vliegtuigmolen‘ krijgen bezoekers (zogenaamd) vliegles van tovenaar Merlijn. Bezoekers kunnen hun vliegtuigjes niet alleen zelf besturen, maar ook zelf bepalen of zij wel of niet (en hoe vaak) over de kop willen. Zij razen met 30 kilometer per uur langs de Fēnix. De achtbaan ligt tijdens de bouw af en toe stil.

Familievaltoren

Tegenover herberg The Flaming Feather zal een 40 meter hoge ‘familievaltoren‘ verrijzen met de naam: Dragonwatch. In tegenstelling tot Pixarus, kun je bij deze attractie niet het heft in eigen handen nemen. Samen met zestien anderen val je namelijk, na het spotten van de draken, de diepte in. Hierna word je weer opgetakeld en val je opnieuw.

In de derde nieuwe attractie Gardentour, in de buurt van Dragonwatch, neemt tovenaar Merlijn je mee door zijn magische kruidentuin tijdens een rijdende tour van 130 meter. De karretjes zullen worden voortgetrokken door een bij. Ouders kunnen ‘aan de zijlijn’ meelopen met hun kinderen.

Eenhoorn Juna en draakje Sparky

Ook aan de kleintjes is gedacht in de vorm van een carrousel, Jumping Juna. Hier staat het verkleedfeestje van de schattige eenhoorn Juna en haar maatje het speelse draakje Sparky centraal. Naast de vier nieuwe attracties komen er een nieuwe waterspeeltuin en een dreumesspeeltuin naast The Flaming Feather.

Naar verwachting zullen de nieuwe attracties halverwege 2023 af moeten zijn. Toverland breidde in 2018 uit met het Keltische themagebied Avalon, het park werd hierdoor anderhalf keer zo groot.