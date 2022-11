Auto vliegt uit de bocht bij Simpelveld: één gewonde

Aanhoudin­gen en achtervol­ging bij actie tegen mensensmok­kel rond Maastricht

De Koninklijke Marechaussee en de politie hebben woensdagavond tijdens een grote controle op mensensmokkel in Maastricht twee mensen aangehouden. Een van hen had een vals Moldavisch rijbewijs bij zich, en in zijn auto lag veel koper waarvoor de man geen verklaring had. In de auto van de ander lagen een rubberboot en zwemvesten, aanwijzingen dat de man zich met mensensmokkel zou kunnen bezighouden.

