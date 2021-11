Automobilist schept drie mensen in Venlo, één dode

Onderzoek naar liquidatie Sven Prins heropend: informatie over mogelijke nieuwe verdachte

Het onderzoek naar de liquidatie van Sven Prins (30) in Brunssum is heropend. Er is concrete, nieuwe informatie over een mogelijke nieuwe verdachte. Justitie bekijkt of deze man betrokken was bij de fatale schietpartij in 2015. Een justitiewoordvoerder bevestigt tegenover 1Limburg dat er momenteel onderzoek wordt gedaan.

16 oktober