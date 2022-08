Bedrijfsbussen botsen bewust op elkaar na verkeersruzie

Limburgse oppas die ontucht pleegde met 7 kinderen: ‘Wat ik deed was fout, ik ben de dader’

De 53-jarige vrouw die in de regio Eindhoven als oppas werkte en ontucht pleegde met zeker zeven kinderen, heeft vandaag in een verklaring bij de rechtbank in Den Bosch gezegd dat ze zich schaamt. ,,Wat ik heb gedaan is vreselijk fout, ik ben de dader.”

15 augustus