Beelden van zware mishandeling na Zomerparkfeest in Venlo vanavond getoond in Opsporing Verzocht

Horeca in de startblok­ken voor wedstrijd Oranje, grote schermen in kroegen in Maastricht

Cafés en restaurants maken zich op voor de voetbalwedstrijd Nederland - Verenigde Staten. Om 16.00 uur strijdt Oranje voor een plaats in de kwartfinale op het WK in Qatar. In verschillende steden is de wedstrijd te volgen op grote schermen in cafés.

3 december