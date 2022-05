Belgen trekken stekker uit tramlijn Hasselt-Maastricht: plannen na achttien jaar in prullenmand

Politie Limburg rolt netwerk illegale anabolen­han­del op, 6 aanhoudin­gen

De politie heeft na maanden van onderzoek vanochtend een belangrijk netwerk in de illegale internationale handel in anabole steroïden opgerold in Limburg. Daarbij zijn zes personen aangehouden. De anabole steroïden en soortgelijke producten werden aangeboden via een webshop en verstuurd door heel Europa. Dat meldt de politie.

17 mei