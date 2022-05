Bende grasmaaierdieven in Limburg en Brabant opgerold

1200 agenten ingezet voor koninklijk bezoek aan Maastricht

De veiligheid rond het koninklijk bezoek aan Maastricht op 27 april is een enorme operatie. Woensdagochtend staan 1200 politiemensen uit het hele land in Maastricht om over die veiligheid te waken, zei burgemeester Annemarie Penn. En dat staat nog los van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, die er ook is.

22 april