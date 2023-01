Brand bij takelbedrijf in Brunssum

Handballer Smits mist oefeninter­land tegen Frankrijk na positieve coronatest

Handballer Jorn Smits uit Geleen ontbreekt vanavond in de oefenwedstrijd tegen Frankrijk. Smits testte in de aanloop naar het duel in Le Mans positief op corona, net als drie stafleden. Smits heeft, zo meldt het Nederlands Handbalverbond, twee weken geleden corona gehad waardoor hij waarschijnlijk nu nog steeds positief test.

4 januari