Brand recyclingbedrijf Venray geblust

Eerste lokale zomerse dag een feit met 25,1 graden in het Limburgse Ell

In het Limburgse Ell tikte de thermometer maandag rond 16.10 uur de 25,1 graden aan, wat betekent dat de eerste lokale zomerse dag van 2022 een feit is. Volgens Weeronline is deze eerste lokale zomerse dag, waarop de temperatuur minimaal 25 graden bedraagt, later dan gebruikelijk.

9 mei