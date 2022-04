Brandweer Roggel rukt uit voor schoorsteenbrand in Buggenum

De Roggelse brandweer werd rond 18.00 uur gealarmeerd omdat de brandweer van Roermond, die normaal gesproken opgeroepen wordt voor brand in Buggenum, al druk was met een andere melding.

De vuurhaard was lastig te bereiken, waardoor de brandweer de brand vanaf een hoogwerker een tijd lang heeft moeten blussen. ‘Wij zijn tijdens onze afgelopen twee oefenavonden te gast geweest bij Brandweer Roermond voor bijscholing en uitleg over hun nieuwe hoogwerker', aldus de brandweerlieden in een bericht op sociale media. ‘Deze bijscholing hebben we vandaag dus direct in de praktijk kunnen brengen.’