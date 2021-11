Burgemeester geeft noodverordening voor Roermond af na onrust in De Kemp

Eerste booster­prik­ken gezet in Limburg

In Limburg is vrijdag de eerste boosterprik gezet. Om negen uur werd door GGD Noord-Limburg de eerste prik gezet op de vaccinatielocatie op het kazerneterrein in Venlo, in het zuiden was de eerste afspraak om kwart over acht in Heerlen. Dat schrijft 1Limburg.

19 november