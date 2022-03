CDA verliest terrein in Limburg

Het CDA weet de winst van vier jaar terug in Limburg bij de gemeenteraadsverkiezingen niet vast te houden. De partij kreeg in zeven Limburgse gemeenten de meeste stemmen. Bij de vorige verkiezingen werden de christendemocraten nog in tien gemeenten de grootste. In 2014 ging het ook om zeven gemeenten, blijkt uit cijfers van de Verkiezingsdienst van het ANP.

Vooral in Horst aan de Maas en Bergen behaalde de partij flink minder stemmen dan vier jaar terug. Van de Limburgse gemeenten scoorde het CDA bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen relatief het best in Beesel. 36 procent van de stemmen in die gemeente ging naar de christelijke partij. Relatief de minste stemmen kreeg de partij in Brunssum: daar wist het CDA nog geen 4 procent van de stemmen te behalen. In provinciehoofdstad Maastricht kwam de partij in 2018 nog als grootste uit de bus. Nu ging zo’n 10 procent van de stemmen in Maastricht naar het CDA, waarmee de partij één zetel verliest en als gedeeld tweede uit de bus komt.

Voorzitter Harold Schroeder van CDA Limburg toonde zich donderdag “niet ontevreden” met de uitslagen voor zijn partij. “Op sommige plekken is het verlies begrijpelijk”, zei hij, verwijzend naar recente integriteitskwesties rond het CDA in Venray en Horst aan de Maas. “Daarvan is door andere partijen gebruik gemaakt.”

In Roermond werd het CDA volgens Schroeder voortdurend aangevallen door de Liberale Volkspartij Roermond (LVR) van Jos van Rey. “Dat heeft invloed gehad op het stemgedrag van veel mensen.” De LVR won flink, het CDA verloor zetels. Ook de groei van de lokale partijen in met name Kerkrade, Sittard-Geleen, Roermond en Landgraaf speelt het CDA volgens hem parten. “Wat we nu hebben is een beetje ons marktaandeel. We moeten nadenken hoe we dit kunnen tackelen.”