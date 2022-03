CDA-wethouder Horst aan de Maas weg om affaire met ambtenaar

Stemmers kunnen terecht in Pa­thé-bioscopen: ‘Loopt hier aardig door’

Het aantal stemmers in de Pathé-bioscoop in Ede “loopt aardig door”. Stemmers voor de gemeenteraadsverkiezingen kunnen vanaf maandag al stemmen in Gelderse stad, aldus een woordvoerder van de keten.

14 maart