Cel voor Oirsbekenaar na filmen kinderen in kleedhokjes zwembad

UPDATE Grote brand bij restaurant in Limburgse Sevenum onder controle, niemand gewond

In het Noord-Limburgse Sevenum is zaterdagochtend vroeg brand uitgebroken bij een restaurant aan de Midden Peelweg. Rond 07.30 uur was het vuur onder controle. De brand woedde in het ABC Restaurant, waar meerdere eetgelegenheden onder een dak gehuisvest zijn. Niemand is gewond geraakt.

5 november