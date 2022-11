Celstraf voor man met 60 zwemvesten en 2 rubberboten in busje om mensen naar Engeland te smokkelen

Vlag Geleen wappert in Doha: Limburgse vrienden­groep leeft gespannen toe naar Oranje

Het huisje met Oranjefans op de compound van het Al Gharrafa Park in Doha is niet te missen. Twee Oranje-vlaggen, met daarop de teksten ‘In naam van Oranje’ en ‘Hup Holland Hup’, wapperen in de wind. De derde vlag, die daar tussenin hangt, is wat moeilijker te herkennen. Het blijkt het embleem van de stad Geleen te zijn.

21 november