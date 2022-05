Code oranje opgeheven in Limburg en Brabant

Code oranje is donderdag rond 15.00 uur opgeheven voor de provincies Noord-Brabant en Limburg. Wel geldt de waarschuwing nog voor de provincies Gelderland en Overijssel vanwege onweersbuien met zware windstoten en hagel. De buien trekken in de loop van de middag weg naar Duitsland.

In Eindhoven en omgeving zijn er momenteel al tientallen meldingen van stormschade. De brandweer heeft de handen vol aan meldingen in onder meer Eindhoven, Liessel, Aarle-Rixtel, Valkenswaard en Helmond. Ook de brandweer in Maastricht meldt stormschade door de hevige onweersbuien. Tussen Ede-Wageningen en Arnhem rijden tot 16.15 uur geen treinen vanwege een omgewaaide boom op het spoor.

De buien trekken donderdag van zuidwest naar noordoost over het land. Eerder donderdag sloeg de bliksem in het Gelderse Hoevelaken en in Utrecht in, daarbij vielen geen gewonden. In de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid leidde een fikse stortbui tot een paar ondergelopen kelders en stilstaand water op daken. Voor zover bekend is het bij kleine incidenten gebleven, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

Ook vrijdag trekken er in de middag stevige regen- en onweersbuien over het land. Vooral in het zuidoosten is dan kans op noodweer.