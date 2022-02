Coronavaccinsceptici dringen vaccinatielocatie in Heerlen binnen

update COA: Slachtof­fer van aanval met hete olie in Limburgs azc ligt niet meer in coma

Een van de medewerksters die donderdagavond hete olie over zich heen kreeg in het azc in Sweikhuizen heeft een tijd lang in kunstmatige coma gelegen, maar is daar inmiddels uit gehaald. ,,Ze is langere tijd in slaap gehouden, maar is inmiddels bij kennis”, zei een woordvoerder van het Centraal Orgaan Asielzoekers COA woensdag.

