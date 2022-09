D66 Roermond wil 400 jaar na verbrandingen heksenpardon

Tijdens de heksenprocessen in Roermond rond 1613, de grootste in ons land, werden zeker 64 personen gedood in een maand tijd. Ze werden gemarteld, bekenden uiteindelijk allemaal aan ‘tovenarij’ te hebben gedaan en belandden zo op de brandstapel. Van een eerlijke rechtsgang was geen sprake. De vervolgingen kwamen voort uit de lokale overheid en de kerk.

‘Collectief gefaald’

Buitenland

In Nederland gaan al langer stemmen op voor een heksenpardon. Zo pleitte schrijfster Susan Smit, die onderzoek deed naar de laatste vrouw die als heks in Nederland is vervolgd, daar afgelopen zomer voor in radioprogramma Met het Oog op Morgen. ,,Het wordt nog niet beschreven als de geïnstitutionaliseerde vrouwenhaat die het eigenlijk was. Zo kun je het ook echt wel zien en dat is ook terug te vinden in boeken uit die tijd", zei Smit. ,,Een excuses zoek ik eigenlijk niet. Voor mij gaat het om erkenning. Dit is gebeurd door een instituut waarin de wereldlijke macht en de geestelijke macht samenwerkten. Maar het instituut van nu kan zeggen: we zien dat dit destijds onrechtmatig gebeurd is en dat dat niet goed was. Het gaat om eerherstel.”