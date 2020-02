De columns van Jo Wijnen, prachtig of onuitstaanbaar: ‘Oplossingen moet je zelf maar zoeken, ik ben een bespiegelaar’

Excuses politie aan familie van te vroeg doodver­klaard slachtof­fer lijn­bus-dra­ma

27 november De politie Limburg heeft de familie van de te vroeg doodverklaarde Deventenaar excuses aangeboden. De politie had maandagmiddag naar buiten gebracht dat de man was overleden aan de gevolgen van een ongeluk in het Limburgse Margraten, terwijl hij toen nog in coma lag.