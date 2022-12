Demonstratie voor sluiting Maastricht Aachen Airport

Tientallen omwonenden en vertegenwoordigers van onder meer linkse politieke partijen, actiegroepen en milieuorganisaties demonstreren vrijdagochtend voor het gouvernement in Maastricht voor sluiting van Maastricht Aachen Airport (MAA). Ze voeren actie voorafgaand aan een vergadering van de Limburgse Staten over MAA.

De actievoerders protesteren tegen de overlast van laag overvliegende vrachtvliegtuigen. Volgens de actievoerders blijft het vliegveld de belastingbetaler bakken met geld kosten, is het overbodig en milieuvervuilend. Bovendien zit er een rechtszaak aan te komen rond het noodlijdende vliegveld: het beschikt namelijk niet over een natuurvergunning.

De actievoerders wijzen erop dat het vliegveld volledig ingeklemd ligt tussen tal van woonkernen en daardoor ongeschikt is als luchthaven voor groot handelsverkeer. Volgens de actievoerders liggen nergens in Europa start- en landingsbaan zo kort op de woonbebouwing als in Beek.

De luchtvracht die via MAA getransporteerd wordt, heeft volgens onderzoek in opdracht van omwonenden slechts voor 13 procent de bestemming Limburg. Verder maken maar relatief weinig reizigers gebruik van het vliegveld, dat bovendien te lijden heeft van een hevige concurrentie van zeven luchthavens binnen een uur rijden, met name Bierset bij Luik, vlak ten zuiden van Maastricht.

De kans dat de protesten veel indruk maken op een meerderheid van de Limburgse Staten is klein. De Staten beslissen vrijdag over de toekomst van het vliegveld, en een meerderheid wil het voortbestaan van de noodlijdende luchthaven veilig stellen door er tot 2040 zo’n 182 miljoen euro in te pompen.

De SP liet alvast weten tijdens de Statenvergadering een amendement in te dienen voor een referendum over het vliegveld. Dat zou in maart, gelijk met de Statenverkiezingen gehouden moeten worden. De SP hoopt met zo’n referendum de beslissing over de toekomst van MAA op te schorten tot 15 maart. Wat de SP betreft zou de provincie de mening van het volk dan moeten volgen.