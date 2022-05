Dierenbeschermers naar Hof om vangen dassen in Roermond

De Zoogdierwerkgroep van natuurorganisatie IVN in Roermond vraagt het gerechtshof in Den Bosch vandaag het OM alsnog vervolging wegens dierenmishandeling te laten instellen tegen een projectontwikkelaar, een architectenbureau en de Provincie Limburg.

De dassen moesten vorig jaar weg omdat op de lap grond nieuwbouw was gepland. Ze werden naar een dierenopvang in het Belgische Opglabbeek gebracht.

Jonge dasjes

Bij het vangen van de dieren is volgens de natuurbeschermers veel fout gegaan. ,,In de kou, hartje winter, in de voor dassen kwetsbare periode, werden de Roermondse dassen opgesloten middels een ingegraven raster met vangkooien”, aldus de IVN-werkgroep. ,,Ze kregen geen geschikt eten of drinken. Ze probeerden mede daarom zich wanhopig uit te graven, op zoek naar eten. Pa das werd eerst gevangen, ma das pas enkele weken later. Bij het afgraven van de burcht bleken daar twee piepjonge dasjes in te liggen.”