Dit weekend flink minder treinen door werkzaamheden

Staatsse­cre­ta­ris Defensie begrijpt Limburgse zorgen om geluids­over­last militaire vliegtui­gen

Staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD) van Defensie gaat samen met andere bewindslieden in het kabinet overleggen welke mogelijkheden er zijn om iets te doen aan de lawaaioverlast die Awacs-vliegtuigen boven oostelijk Zuid-Limburg veroorzaken. Hij zei dat tijdens overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Beekdaelen en de actiegroep Stop Awacs vrijdag in het gemeentehuis in Schinnen.

16 september