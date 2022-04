Top 10Op zoek naar een leuk uitje in Maastricht? Of benieuwd wat anderen vinden van de attracties in de Limburgse hoofdstad? Dit zijn de tien beste uitjes in Maastricht volgens Tripadvisor.

10. Stokstraat

Op nummer tien staat een bezoek aan de Stokstraat, in een van de oudste buurten in het centrum van Maastricht. Met 45 rijksmonumenten, veelal huizen uit de zeventiende en achttiende eeuw, en tientallen gevelstenen is de straat bekend om haar historische uitstraling. Door de aanwezigheid van vele winkels komt ook de shopper aan zijn trekken, hoewel die wel wat dieper in de buidel moet tasten dan bij de gemiddelde winkel. Aan de Stokstraat zit ook café In den Moriaan, dat zich met 23 vierkante meter het kleinste café van Nederland noemt.

9. Helpoort Vesting Museum Maastricht

De Helpoort, ook wel De Twee Torens genoemd, is de oudste stadspoort in Nederland die nog bestaat. De poort uit 1229 maakt deel uit van de stadsmuur die in de middeleeuwen werd gebouwd. In het kleine museum vertellen deskundigen over de vestinggeschiedenis van Maastricht.

8. De Bisschopsmolen

Voor typisch Limburgse vlaai moet je bij De Bisschopsmolen zijn. De stokoude bakkerij heeft een rijke geschiedenis en verzorgt activiteiten en workshops als vlaai en brood bakken. Bezoekers krijgen ook de watermolen gezien dat wordt gebruikt om graan te verwerken.

7. De Markt

Bij een bezoek aan Maastricht kan De Markt niet ontbreken. Op het plein worden al eeuwen markten gehouden, huizen veel terrassen en restaurants en staat het stadhuis. Bezoekers kunnen zich ook vergapen aan de historische gebouwen of moderne architectuur, zoals het complex Mosae Forum.

6. Sint-Servaasbasiliek

Maastricht heeft naast de Helpoort nog een historisch record in handen: de Sint-Servaasbasiliek wordt beschouwd als de oudste nog bestaande kerk van Nederland. De kerk is vermoedelijk de vierde die is gebouwd op de locatie tussen het Vrijthof, het Keizer Karelplein en het Henric van Veldekeplein. De basiliek bevat talloze schilderijen, beelden en monumenten. De schatkamer zou een van de rijkste in Europa zijn.

5. Onze-Lieve-Vrouwebasiliek

Voor wie even wil ontsnappen aan de drukte van de terrassen op het Onze Lieve Vrouweplein, kan de rust vinden in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. In de romaanse kerk staat het beeld van Sterre der Zee, een genadebeeld van Maria. Verder vind je er beelden, schilderijen en dertig kapitelen.

4. Fort Sint Pieter

Tot 1867 moest Fot Sint Pieter de vestingmuren van Maastricht verdedigen. Het fort werd gebouwd in een vijfhoek om zo vanuit alle hoeken aanvallen af te slaan. Bezoekers krijgen een inkijkje hoe dat ging: met grachten, uitzichtpunten en kanonnen met daarvoor gemaakte schietgaten.

3. Vrijthof

Het Vrijthof is het grootste en bekendste plein van Maastricht. Op het plein vindt het Maastrichtse carnaval plaats, houdt André Rieu jaarlijks een concert en is het winterfestival Magisch Maastricht. Daarnaast staan er veel horecatenten met grote terrassen. Minder bekend is wellicht de rijke geschiedenis van het Vrijthof. Wist jij bijvoorbeeld dat een deel van het plein in de Romeinse tijd werd gebruikt als begraafplaats?

Volledig scherm Het Vrijthof. © ANP

2. Boekhandel Dominicanen

Een boekwinkel als uitje in Maastricht? Ja, maar niet zomaar eentje. De Britse krant The Guardian riep in 2008 het toenmalige Selexyz Dominicanen uit tot ‘mooiste boekwinkel ter wereld.’ De boekhandel bevindt zich in de Dominicanenkerk, een gotisch kerkgebouw waar onder andere een 14e-eeuws fresco met voorstellingen uit het leven van de heilige Thomas van Aquino te zien is.

1. Maastricht Underground

Maastricht Underground, ofwel de Grotten van Maastricht, is een ondergronds gangenstelsel met nog zo'n 8000 intacte tunnels. Bezoekers kunnen verschillende rondleidingen doen in de grotten die oorspronkelijk werden gegraven om kalksteen te mijnen. Ze worden geleid langs verschillende muurschilderingen en krijgen verhalen te horen over de geschiedenis.