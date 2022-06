Dode in uitgebrande auto in Limburg was man uit Polen

De man die in de nacht van 22 op 23 mei dood werd gevonden in een uitgebrande auto in Baarlo (Limburg) was een Pool. De man verbleef volgens de politie al enige tijd op een camping in de buurt. De uitgebrande auto had een Noors kenteken, aldus de politie woensdag.

Agenten vonden het lichaam op de Galeiweg na een “reeks harde knallen” in het holst van de nacht. Ook was er een een explosie en was de toeter van de auto te horen. Het is onduidelijk of het bij de gehoorde knallen om schoten ging, zoals een campingbewoner aan de politie meldde.

De politie tast nog in het duister over hoe de brand in de auto is ontstaan. “De vraag is wat er gebeurd is”, zei een woordvoerder van de politie woensdag. “We zoeken ook uit hoe de man in een auto met Noors kenteken terecht kwam.” De leeftijd van de man wilde de woordvoerder niet noemen. Ook kon hij niet zeggen waarom de man op de camping was.

De politie zoekt nog steeds naar getuigen, met name mensen die een dashcam in hun auto hebben en rond de tijd van het incident in de buurt waren.