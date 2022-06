Dode Kerkrade is slachtoffer van misdrijf, werd opzettelijk meegesleurd door auto

Zwaargewon­de man (76) op A67 toch niet aangereden door vrachtwa­gen

Een 76-jarige man uit Weert is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt toen hij met zijn auto strandde langs de A67 bij Geldrop. Hij ging vanaf de vluchtstrook op zoek naar hulp, maar werd onwel en viel. De politie meldde in eerste instantie dat de man door een vrachtwagen was aangereden en zwaargewond raakte, maar komt daar maandagmiddag op terug.

13 juni