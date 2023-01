Dogan Erdogan (Fortuna Sittard) twee duels geschorst na rode kaart

Museum Thorn vreest voor zijn voortbe­staan: ‘Staan nog steeds in overle­vings­stand’

Museum Thorn in de Limburgse gemeente Maasgouw vreest voor zijn voorbestaan vanwege de hoge energieprijzen. Het museum over de lokale geschiedenis en cultuur is al maanden dicht om kosten te besparen, maar de zorgen zijn allerminst verdwenen. Dat zegt voorzitter Wim Boonen tegen 1Limburg.

