Dominique (22) vond plotselinge dood, maar onduidelijk blijft of noodlottig ongeval op A73 voorkomen had kunnen worden

De toen 22-jarige Dominique Lousberg uit Tilburg verloor 19 november 2017 haar leven; een spookrijder, een 26-jarige automobilist met Poolse nationaliteit die zelf ook om het leven kwam bij het ongeluk, botste frontaal op haar auto toen hij uit de Roertunnel in Roermond kwam.



De Pool was bij Maasbracht via de afrit de A73 opgegaan en reed met hoge snelheid tegen het verkeer in richting Roermond.



Meerdere weggebruikers belden de meldkamer van de politie om de spookrijder te melden, maar voordat de melding via verschillende schijven bij de controlekamer van de Roertunnel was aangekomen om deze af te sluiten, was het al te laat.



Uit de onderzoeken die volgden kwam naar voren dat het detectiesysteem van spookrijders in de tunnel niet voldeed en dat de procedure om de tunnel af te sluiten te omslachtig was, waardoor er niet snel genoeg was gereageerd.