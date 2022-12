Drie mannen bewusteloos op toilet in Weert

Vuurwerk­bom ontploft bij schoenma­ker in Maastricht

Bij een schoenmaker aan de Sint Annalaan in Maastricht is gisteravond rond 22.30 uur een vuurwerkbom ontploft. Door de explosie is er een gat in de ruit van de deur van het pand geslagen. Dat meldt 1limburg.

