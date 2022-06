Dronken vrachtwagenchauffeur slingert en botst op A76

Dode in uitgebran­de auto in Limburg was man uit Polen

De man die in de nacht van 22 op 23 mei dood werd gevonden in een uitgebrande auto in Baarlo (Limburg) was een Pool. De man verbleef volgens de politie al enige tijd op een camping in de buurt. De uitgebrande auto had een Noors kenteken, aldus de politie woensdag.

1 juni