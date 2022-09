Duizenden monumenten gratis te bezoeken op Open Monumentendag: Limburgse watertoren wint duurzaamheidsprijs

Bezoekers kunnen gratis een kijkje nemen in onder meer monumentale watertorens, kastelen en oude fabrieken die passen in het thema. Zo opent Tapijtfabriek De Gampel in Breda de deuren voor het publiek. Het monument is CO2-neutraal verbouwd en het dak is bedekt met zonnepanelen. Ook is een monumentale boerderij te bezoeken in de Brabantse gemeente Oirschot. Het agrarisch erfgoed is verbouwd tot een zorgwoning.