Duizenden werknemers doen mee aan staking streekvervoer, werkgevers willen om tafel

Iets meer dan 2000 mensen doen woensdag mee aan de driedaagse staking in het streekvervoer, schat FNV-bestuurder Marijn van der Gaag. ,,Dit zijn de eerste tellingen. De verwachting is dat het nog iets oploopt en dat we vandaag uitkomen op zo’n 2500 stakers.”

In het streekvervoer werken ongeveer 13.000 mensen. Meer dan 6000 van hen zijn lid van de FNV. ,,Volgens onze schattingen wordt vandaag gemiddeld over heel Nederland 70 procent van de dienstregeling geraakt door de staking.”

Volgens de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) is de invloed van de woensdag begonnen driedaagse staking echter beperkt. Anders dan de FNV denkt de vereniging dat landelijk genomen vervoerders zo’n 70 tot 80 procent van de dienstregeling juist wel kunnen uitvoeren. Ook schat VWOV dat het aantal stakers een stuk lager ligt dan 2000, ‘afgeleid van het vervoer dat rijdt’.

,,Het beeld verschilt wel sterk per regio”, zegt een woordvoerder. ,,Zo rijdt rond Schiphol nagenoeg alles. In Utrecht rijden de bussen wel, maar de trams niet. In Limburg rijdt de trein momenteel niet. In Brabant zien we ook uitschieters naar beneden: in een deel rijdt Arriva daar nog maar 10 procent van de dienstregeling.”

De buschauffeurs staken voor een betere cao. Ook trambestuurders, verkeersleiders en treinmachinisten die onder de cao vallen doen mee. Volgens Van der Gaag is de impact van de staking naast Limburg en Brabant vooral groot in Overijssel en in het oosten van Nederland.

Volgens VWOV-voorzitter Fred Kagie neemt de beperkte invloed van de staking niet weg dat reizigers er ongelooflijk veel hinder van kunnen ondervinden. ,,Als precies jouw bus, tram of trein niet rijdt, is dat enorm zuur. We roepen FNV nogmaals op om met ons aan tafel te komen en te praten over een nieuwe cao voor 2023.”

De werkgevers stellen overigens dat staken geen zin heeft. Zij zouden al meerdere malen hebben aangegeven dat zij niet meer met FNV in gesprek gaan over de cao voor 2021-2022, die nog tot eind dit jaar van kracht is. ,,De werkgevers hebben samen met vakbond CNV een contract getekend voor de cao OV 2021-2022", aldus de VWOV.