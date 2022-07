Eén tip uit Servië na vermoorde volkszanger in Buchten

Op 9 juni werd de volkszanger uit Servië doodgeschoten op straat in Buchten. Wie de dader is of wat het motief is, wordt nog steeds onderzocht. De zaak werd enkele weken geleden al eens behandeld op de Limburgse televisie: dat leverde uiteindelijk ook nog eens zes tips op.

De politie liet eerder al weten rekening te houden met meerdere scenario’s. Ook wordt de mogelijkheid opengehouden dat er sprake is van een conflict in de privé of zakelijke sfeer. Tevend is niet uitgesloten dat het om een afrekening in het criminele circuit gaat. In Oostenrijk en Duitsland was Kolašinac al een bekende van de politie.