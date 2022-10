Eis: twee jaar jeugddetentie en twee jaar jeugd-TBS voor steekpartij Horst

Het Openbaar Ministerie (OM) eist twee jaar jeugddetentie en drie jaar jeugd-tbs tegen Joshua de L. Hij wordt ervan verdacht op carnavalsmaandag dit jaar Guus Janssen (21) te hebben doodgestoken in Horst. Dat werd dinsdagmiddag bekend tijdens de eerste inhoudelijke zitting in de rechtbank in Roermond.

Bij de rechtbank was L. dinsdag voor het eerst fysiek aanwezig. Een grote groep familie en vrienden van Guus Janssen is dinsdag ook in de rechtszaal. Volgens 1Limburg was vanwege de grote belangstelling een videoverbinding aangelegd voor een deel van hen, om de zaak te volgen.

Scheldpartij

De steekpartij vond plaats op carnvalsmaandag toen de verdachte uit Tienray met vrienden over het Sint Lambertusplein in Horst liep. Er ontstond een scheldpartij die uitmondde in een handgemeen. Daarbij werd Guus Janssen gestoken. Hij overleed aan zijn verwondingen.

Uit onderzoek is gebleken dat het niet Guus Janssen was die iets geroepen heeft naar Joshua, maar een vriend van Janssen. Ook is gebleken dat het slachtoffer door één messteek in zijn buik om het leven is gekomen. Daarbij zijn de lichaamsslagader en linkernier geraakt.

Jeugdstrafrecht

De reclassering adviseerde eerder om de verdachte volgens het adolescentenstrafrecht te berechten. Onderzoeken door een psycholoog en psychiater naar de geestestoestand van de 20-jarige man uit Tienray vormden hiervoor aanleiding.

Het adolescentenstrafrecht valt onder het jeugdstrafrecht. De straffen zijn dan ook veel milder dan bij het volwassenenstrafrecht. Bij een verdachte die ouder is dan 17 kan het jeugdstrafrecht worden toegepast, als het ontwikkelingsniveau van de persoon daar aanleiding voor geeft.