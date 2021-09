EOD onderzoekt verdachte plofkraak-auto op explosief, honderd buurtbewoners hun huis uit

Eerder vrijdagochtend heeft de politie in Venlo een verdachte van een plofkraak in Duitsland opgepakt. De verdachte werd aangehouden in de buurt van de auto die volgens de politie bij de plofkraak is gebruikt.



De auto staat op de Gebroeders Wienerstraat in de Limburgse stad. De omgeving van het voertuig is afgezet. Volgens een woordvoerder van de politie vond de plofkraak in de nacht van donderdag op vrijdag plaats in de Duitse plaats Lünen, vlakbij Dortmund.



De Duitse politie wist de vluchtauto snel in het vizier te krijgen en achtervolgde het voertuig. In Venlo kwam aan die achtervolging een einde en de Nederlandse politie pakte de verdachte op.