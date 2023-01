FC Dordrecht kan angstgegner Roda JC niet bedwingen: ‘Maar we krijgen er een leider bij’

Bever bedreigt veiligheid van de dijken: ‘We maken ons zorgen over het toenemende risico’

Het snelgroeiende aantal bevers in Nederland veroorzaakt een toenemend risico op dijkdoorbraken. De bevers graven steeds meer holen en gangen in de waterkeringen. Herstel van beverschade kost veel tijd en geld en heeft bovendien niet veel zin. Zodra de dijkwerkers weer weg zijn, keert de bever terug om opnieuw te graven. Dat meldt waterschap Rivierenland in een rapport over de veiligheid van de rivierdijken, dat aan de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) wordt gestuurd.

11 januari