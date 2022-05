Fietser (88) overleden na aanrijding in Beek

Ontwikke­ling basisscho­lie­ren nog steeds deels vertraagd

Leerlingen op de basisscholen lopen in sommige vakken nog steeds flink achter als gevolg van de coronacrisis. Bij spelling en rekenen-wiskunde hebben kinderen in alle leerjaren (groep 3 tot en met 7) een gemiddelde vertraging van zo’n tien weken in de leergroei opgelopen, zeggen wetenschappers uit Maastricht.

17 mei