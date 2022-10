Fietser aangereden op rotonde in Venray

September was ‘kletsnat’ én zonniger dan normaal: ‘Warme eerste helft en frisse tweede helft’

September 2022 gaat de boeken in als een zeer natte maand. Gemiddeld viel over het land 130 millimeter neerslag, waar dat normaal gesproken in de maand september 79 millimeter is. Ook was het een zonnige maand, met een gebruikelijke gemiddelde temperatuur van 14,7 graden, meldt Weeronline.

30 september