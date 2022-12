Fietser komt om door botsing met tractor in Sint Geertruid

Brug in Maastricht en sluis in Heel voorlopig alleen overdag open voor binnen­vaart

De Sint Servaasbrug in Maastricht en de sluis bij Heel gaan voorlopig alleen overdag open voor de binnenvaart. De brug en de sluis in de Maas worden op afstand bediend. Gebleken is dat de beelden van de camera’s die bij de waterwerken hangen van onvoldoende kwaliteit zijn. Rijkswaterstaat zoekt naar een oplossing, aldus de dienst.

22 november