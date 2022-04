Fietser omgekomen door botsing met tractor in Meinweggebied

TEFAF steunt restaura­tie schilderij Van Gogh uit Boijmans

Het restauratiefonds van de internationale kunst- en antiekbeurs TEFAF steunt financieel de opknapbeurt van een schilderij van Vincent van Gogh. Het gaat om De populierenlaan bij Nuenen (1885) uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Het doek is voorafgaand aan de restauratie te zien tijdens de beurs, die eind juni plaatsvindt in Maastricht. Later deze zomer is het project rechtstreeks te volgen in Depot Museum Boijmans Van Beuningen.

