Fietsster in kritieke toestand naar ziekenhuis na aanrijding, automobilist verdacht van rijden onder invloed

André Rieu hoopt op walsje door konings­paar op Koningsdag in Maastricht

André Rieu hoopt koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens Koningsdag in Maastricht te kunnen verleiden tot het dansen van een wals. De in Maastricht wonende Rieu en zijn Johann Strauss Orkest horen aankomende Koningsdag tot de artiesten die optreden in de Limburgse hoofdstad. De violist verwacht er veel van, vertelt hij zaterdag in De Telegraaf.

16 april