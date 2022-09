Fietsster naar ziekenhuis na val door zijspiegel

Limburg zoekt verklaring bovenmatig veel aangeboren afwijkin­gen

De provincie Limburg gaat praten met onderzoekers van de Universiteit Maastricht om te achterhalen waarom er zoveel aangeboren afwijkingen in Limburg zijn. Dat getal is veel hoger dan in de rest van Nederland, bleek in mei uit onderzoek van de universiteit Maastricht. Een directe verklaring hiervoor konden de onderzoekers niet leveren. De provincie wil dat toch graag weten en gaat opnieuw in gesprek met de universiteit.

14 september