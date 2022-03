Geen FC Groningen, maar Roda JC voor ervaren verdediger Van Anholt

Werkstraf­fen geëist voor vaccinwei­ge­raars die GGD'ers bedreigden in Heerlen

Het Openbaar Ministerie in Maastricht heeft woensdag werkstraffen geëist tegen een man en een vrouw wegens bedreiging van GGD’ers in Heerlen. Tegen de vrouw eiste het OM een taakstraf van honderd uur, tegen de man tachtig uur. Tegen beiden is ook een voorwaardelijke celstraf geëist van twee maanden en een verbod om het komende halfjaar naar een priklocatie van de GGD te gaan. De politierechter doet donderdag om 14.00 uur uitspraak.

2 maart