Geen straf voor bezetters Sterrebos bij VDL Nedcar

Lagere straffen dan geëist voor doodtrap­pen buurman

De rechtbank in Maastricht heeft twee verdachten van het doodtrappen van de buurman van een van hen donderdag tot mildere straffen veroordeeld dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. De rechtbank veroordeelde de 25-jarige hoofdverdachte Richard S. tot negen jaar cel, en diens 49-jarige medeverdachte Wim K. tot drie jaar. Het OM had tegen beiden op 23 februari twaalf jaar gevangenisstraf geëist.

24 maart