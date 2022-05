Georganiseerde reis naar heiligverklaring Titus Brandsma in Rome zit vol

Paus Franciscus maakte de heiligverklaring op 4 maart bekend. Brandsma was in 1985 al zalig verklaard. De karmeliet, hoogleraar en rector-magnificus aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen, verzette zich voor en in de Tweede Wereldoorlog openlijk tegen het nazisme. Hij werd in 1942 opgepakt en stierf in datzelfde jaar op 61-jarige leeftijd aan ontberingen in concentratiekamp Dachau.

Het is vijftien jaar geleden dat er voor het laatst een Nederlander heilig werd verklaard. Dat was in 2007 pater passionist Karel Houben. Zondag verklaart de paus naast Titus Brandsma nog negen religieuzen heilig.

De reizigers vertrekken vrijdag naar Rome. Daar bezoeken zij onder meer een expositie over het leven en werk van Titus Brandsma. Zaterdagavond is er een internationale feestavond ter voorbereiding op de heiligverklaring. Op zondag 22 mei is er in Nederland een nationale dankviering in de St. Janskathedraal in Den Bosch.