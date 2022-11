Geparkeerde auto's in Landgraaf gaan volledig in vlammen op

Vaccineer­ders gaan op tournee voor herhaal­prik, Limburg heeft al tijdelijke vaccinatie­lo­ca­tie

Op de vaccinatielocaties wordt het rustiger, nu steeds minder mensen de herhaalprik tegen het coronavirus laten zetten. Om de mensen die nu nog niet ingeënt zijn alsnog te bereiken, gooien de GGD’en het roer om. Het moment is gekomen om naar de mensen toe te gaan, de dorpen en wijken in. Op tournee, noemen sommige regio’s het in een rondgang van het ANP. Om dat mogelijk te maken, schroeven ze de bezetting op de grote centrale vaccinatielocaties terug.

20 november