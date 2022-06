Gevaarlijke politieachtervolging Maastricht: mensen springen weg voor auto

Explosief ontploft in Sittard, mogelijke dader aangehou­den

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een man aangehouden die gewond is geraakt door een ontploft explosief bij een woning aan de Augustinessenhof in Sittard. De 30-jarige man uit Susteren (Limburg) is naar het ziekenhuis gebracht. De ontploffing veroorzaakte geen brand of schade aan de woning, aldus de politie.

13 juni