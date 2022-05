Gewapende overval op tankstation Melick

Dagje pretpark is een stuk duurder geworden, Sprookjes­bos Valkenburg het meest gestegen

Toegangskaartjes voor pretparken in en rondom Limburg zijn sinds 2019 flink duurder geworden. Relatief gezien is het Sprookjesbos in Valkenburg zelfs de landelijke koploper. Dat meldt RTL Nieuws. Daar werden de toegangsprijzen van meer dan 50 pretparken in 2019 en 2022 met elkaar vergeleken.

