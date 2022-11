Gewonde en aanhouding bij steekincident na ruzie in Kerkrade

Man (53) ernstig mishandeld bij pinauto­maat in Heerlen

Bij een zware mishandeling gisteravond rond 18.30 uur aan de Groeet Genhei in Heerlen is een 53-jarige man uit de Limburgse plaats gewond geraakt. Het slachtoffer is met letsel aan zijn longen en ribben opgenomen in het ziekenhuis.

15 november