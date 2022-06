Gino (9) verdween woensdag na spelen in speeltuintje: ‘Vreselijk dit’

Na het aanhouden van een verdachte (22) in het onderzoek naar de vermissing van Gino van der Straeten, is vanmorgen achter een woning in Geleen een lichaam aangetroffen. Vanmiddag is bekend geworden dat het Gino betreft.

Volgens buren doet de politie sinds zaterdag onderzoek achter een woning die drie weken geleden nog volledig uitbrandde in de Opbraakstraat en grenst aan een speeltuintje. Het lichaam zou zijn gevonden bij de schutting, recht achter dat huis. ,,Er spelen altijd zoveel kinderen op die plek. Ook mijn kleinkinderen. Dit is heel triest. Hoe komt het jongetje hier?”, zegt buurman Hans.

De straatgenoot kwam vrijdagavond rond kwart voor één thuis, maar toen was er volgens hem nog niets gaande. Pas toen hij wakker werd, zag hij dat zijn straat was afgezet en dat er nu een grote witte tent op de plek staat waar de politie onderzoek doet. Hij komt er geregeld langs als hij met de hond gaat wandelen. ,,Maar dat heb ik gisteren niet gedaan. Dit is heel akelig.”

Gezocht

Vrijwilligers die in Zuid-Limburg langdurig op zoek waren naar de vermiste Gino reageerden vanmorgen onthutst op de vondst van het lichaam. Toen was nog niet bevestigd dat het de jongen was. ,,Vreselijk dit”, zegt Cinthia Geurtz (45) uit Heerlen. ,,Je zoekt met een groot team in het bos in de hoop hem levend terug te vinden. Dit komt hard aan.”

Geurtz en haar partner Jurgen Habets (49) hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag nog tot omstreeks 01.30 gezocht in het Berenbos in Kerkrade, een natuurgebied met speeltuin aan de rand van de Limburgse plaats. Het stel uit Heerlen was van plan om met een groep anderen zaterdag verder te gaan zoeken naar de jongen op de Brunssummerheide. ,,We waren daarheen onderweg toen we hoorden dat een lichaam in Geleen is gevonden”, vertelt Geurtz. Samen met haar partner is ze toen direct naar Geleen gegaan.

Tekst gaat verder onder deze foto.

Volledig scherm Politieonderzoek in Geleen. © ANP

Aangehouden

Vannacht rond 04.00 uur hield de politie een 22-jarige man uit Geleen aan die wordt verdacht van betrokkenheid bij de vermissing van de 9-jarige Gino. De man, die volgens zijn advocaat Sjanneke de Crom wordt verdacht van ontvoering, is aangehouden in zijn woning in Geleen. De familie zal ongetwijfeld blij zijn met de aanhouding, zegt familiewoordvoeder Judy Op het Veld. ,,Er gebeurt iets. Dat is in elk geval wat.”

De advocaat zei vandaag gesproken te hebben met haar cliënt. Hij zat toen nog niet in alle beperkingen, maar de verwachting was dat dat in de loop van de dag verandert. Dat betekent dat de verdachte met niemand contact mag hebben, behalve met De Crom en haar kantoorgenoot.

Voetbaltrainer?

Ten tijde van de verdwijning van Gino waren drie kinderen en een man aan het voetballen waren op een speelveldje in Kerkrade. Of het gaat om deze man kan de politie nog niet zeggen.

De Belgische website Het Laatste Nieuws meldt vandaag dat getuigen Gino woensdagavond hebben zien vertrekken met ‘een man die zich voordeed als voetbaltrainer‘. ,,Die man heeft een tijdje met ons meegespeeld”, zegt Cynthia Olischlager (10), een jongen die er woensdagavond bij was. ,,Het voelde niet raar, of ongemakkelijk. Het was een heel normale man.”

Volledig scherm Zoekactie naar Gino. © ANP/AD ,,Het was een voetbaltrainer, of dat zei hij toch”, zegt een oudere vrouw die bij het voetbalveldje staat. Haar kleinzoon was één van de andere kinderen die samen met Gino aan het voetballen was. ,,Hij zegt dat er die avond plots een man het veldje opgestapt kwam. Hij sprak Engels, en zei hij dat hij een voetbaltrainer was. Volgens mijn kleinzoon sprak hij Gino aan, en zei hij dat hij ‘best wel talent had’. Toen de andere kinderen naar huis gingen, zag mijn kleinzoon hoe Gino samen met die man vertrok.”

De woordvoerder van de politie kon dit eerder vandaag niet bevestigen. ,,Als het zo is dat die getuigen dat hebben gezegd, dan zijn we daar bekend mee. We hebben heel veel getuigen gehoord, er is met iedereen gesproken die aanwezig was op het voetbalveldje op de dag van de vermissing. Dus dan is dit verhaal ook bekend.”

Fatima heeft net een roos neergelegd bij de spontane gedenkplek voor het voetbalveldje waar Gino woensdagavond verdween. ,,Ik woon in de buurt en reed hier woensdag nog langs. Toen was Gino hier aan het spelen, hij groette me zelfs nog. Zo’n lieve jongen. Later las ik op het nieuws wat er is gebeurd. Ik kan het echt niet bevatten.”

Zieke moeder

Gino, die eigenlijk in Maastricht woont, verdween woensdagavond in Kerkrade, waar hij bij zijn 32-jarige zus logeerde, omdat zijn moeder ziek is. Volgens een andere zus (21) ging de jongen woensdagavond nog even voetballen op een speelplek in Kerkrade, vlak bij zijn logeeradres. Om 19.30 uur had hij terug moeten zijn. Maar sindsdien is hij spoorloos, ook zijn step was weg. In de loop van donderdag werd een amber alert verstuurd.

De familie van Gino houdt er rekening mee dat het jongetje bij een adres in Kerkrade in een auto is gestapt. Zus Kelly zegt dat een Duits zoekteam de familie heeft laten weten dat zijn spoor ophoudt bij een woning in die straat. Het Duitse team pikte met speurhonden het spoor van Gino op, op de plek waar hij het laatst is gesignaleerd. Dat spoor volgden ze tot aan een woning in de Hertogenlaan in Kerkrade. Daar eindigde het. Het spoor liep volgens de zus van Gino niet tot de voordeur. De familie denkt om die reden dat Gino vanuit daar in een auto is meegenomen.

Volgens de familie is de step die donderdagavond bij het zwembad in Landgraaf is gevonden van Gino. De step werd een paar kilometer verderop gevonden, een afstand die Gino zelf nooit zou kunnen afleggen. Bovendien is hij nooit eerder weggelopen. Dna-onderzoek moet uitwijzen of het daadwerkelijk zijn step is. De step had wel dezelfde kleuren als die van Gino: zwart met rode handvatten.

Bekijk hieronder alle video's rondom de vermissing van Gino: