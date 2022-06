Grootschalige zoekactie Gino (9) blijft uit, politie weet niet waar ze moeten zoeken: ‘Geen aanwijzingen’

amber alertIn Limburg wordt met man en macht gezocht naar de 9-jarige Gino van der Straeten, die woensdagavond na het voetballen van de aardbodem is verdwenen. De politie zegt dat het kind in levensgevaar is en houdt rekening met een misdrijf. Gisteravond is een step gevonden die lijkt op de step van het kind. De familie is ondertussen in alle staten. ,,Er schiet van alles door je hoofd”, vertelt zus Naomi aangeslagen.

Niet alleen bij de familie, maar ook bij burgers en de politie zijn grote zorgen om het lot van het verdwenen kind. ,,Een 9-jarige jongen die de tweede nacht van vermissing ingaat, buiten op straat is in acuut gevaar”, meldde hoofdrechercheur Danny Frijters van de Limburgse politie gisteren tijdens een persconferentie. ,,De vraag is hoe zelfredzaam iemand met zijn leeftijd is.” In de loop van donderdag werd een amber alert verstuurd. Dat gebeurt gemiddeld twee keer per jaar en dus alleen in levensbedreigende situaties.

Gino, die eigenlijk in Maastricht woont, verdween woensdagavond in Kerkrade, waar hij bij zijn 32-jarige zus Kelly logeerde wegens ziekte van zijn moeder. Volgens een andere zus, de 21-jarige Naomi, ging de jongen woensdagavond nog even voetballen op een speelplek in Kerkrade, vlak bij zijn logeeradres. Om 19.30 uur had hij terug moeten zijn. Maar sindsdien is hij spoorloos. De familie houdt rekening met alle scenario's, zelfs met een eventuele ontvoering.

Tekst gaat verder onder deze foto

Volledig scherm Zoekactie Gino. © ANP/AD

Vader van Gino

Volgens de politie zijn veel scenario’s nog mogelijk. De politie investeert momenteel in buurtonderzoek en het veiligstellen en uitlezen van camerabeelden, zegt een woordvoerder vanochtend. Op de vraag of de politie rekening houdt met een scenario waarin de vader, die uit beeld zou zijn, de jongen heeft meegenomen, antwoordt de woordvoerder dat allerlei scenario’s worden bekeken. Op de inhoud van die scenario’s wil ze echter niet ingaan.

Politie en burgers gaan vandaag voor de derde dag op rij naar de jongen op zoek. Volgens de zegsvrouw vindt er vandaag vooralsnog geen grootschalige zoekactie vanuit de politie plaats, maar dat kan in de loop van de dag nog veranderen als er nieuwe aanwijzingen binnenkomen. ,,We hebben geen aanknopingspunten dus we weten ook niet waar we grootschalig moeten inzetten”, aldus de zegsvrouw. ,,We benadrukken dat we blij zijn met alle burgerinitiatieven, maar we hopen tegelijkertijd wel dat er geen belangrijke sporen worden stukgelopen.”

Gisteravond werd bij een zwembad in Landgraaf, dat enkele kilometers van Kerkrade ligt, een step gevonden die veel lijkt op de step die Gino bij zich gehad zou hebben. De politiewoordvoerder kon vanochtend nog niet zeggen of het inderdaad om die van Gino gaat. Dit moet dna-onderzoek uitwijzen. De omgeving van de vindplaats wordt afgezocht op sporen en aanwijzingen, ook door familieleden en bekenden.

Een medewerker van een stratenmaker verklaarde tegenover Limburgse media dat de gevonden step daar al sinds gisterochtend heeft gelegen. Die informatie is pas later bij de politie terechtgekomen.

Zoektocht vrijwilligers

Een groep van ongeveer tachtig tot negentig vrijwilligers - helden volgens de familie - ging gisteravond urenlang op zoek naar Gino. Eerder op de avond zochten ze al in Kerkrade. De groep zei zo lang mogelijk door te gaan met zoeken, ook als het donker zou worden. Familie en vrienden van de jongen zijn gistermiddag begonnen met het verspreiden van affiches met foto’s en signalement van het jongetje.

Ook vandaag zijn er verschillende burgerinitiatieven die zoektochten naar de jongen organiseren. De politiewoordvoerder zegt dat in het kader van het sporenonderzoek nog wordt bekeken waar het handig is om te zoeken. ,,Het lijkt inderdaad alsof het hele land naar onze Gino op zoek is”, zegt zus Naomi tegen deze site. ,,Dat doet ons heel erg goed. Wat zijn er toch ontzettend veel goede en lieve mensen die ons helpen. Dat is heel mooi om te zien en het steunt ons in onze zoektocht naar Gino. Dat er nu een step is gevonden voelt ergens als een opluchting, laten we hopen dat we nu ook Gino veilig en wel terugvinden.”

Duits team

De mysterieuze vermissingszaak gaat ondertussen ook de landsgrenzen over. Zo hielp een zoekteam uit Duitsland vannacht mee tijdens de zoekactie in Landgraaf. Het gaat om Medical Service NRW, gespecialiseerd in het zoeken naar mensen en het geven van medische bijstand. De groep beschikt ook over zoekhonden.

De burgemeester van de gemeente Kerkrade stak de familie van Gino gisteravond op Twitter een hart onder de riem. ‘We wensen de familie heel veel sterkte toe. Dit is een ongelofelijk moeilijke situatie voor hen. We hopen uit de grond van ons hart op een goede afloop’, schreef Petra Dassen-Housen. ‘De hele dag wordt in de gemeente al met man en macht gewerkt om het vermiste jongetje te vinden.’

Tekst gaat verder onder deze infographic

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Speeltuin

De 9-jarige Gino werd woensdagavond tussen 19.30 uur en 20.30 uur voor het laatst gezien in een speeltuin aan de Hertogenlaan en Zonstraat in Kerkrade. Een getuige zegt daar rond 18.30 uur een volwassene en drie kinderen te hebben gezien. Mogelijk weten zij meer over de verblijfplaats van de jongen. De drie kinderen heeft de politie al gesproken, naar de man wordt nog gezocht. De politie doet een dringend beroep op deze man om zich te melden.

Er wordt in deze zaak groot alarm geslagen omdat er geen enkele verklaring gevonden kan worden voor het verdwijnen van Gino. Via Burgernet is een oproep geplaatst met een signalement van de jongen. Bij de zoekactie worden ook drones en een helikopter ingezet.

Tekst gaat verder onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Signalement

Gino is een blonde jongen met een lichte huidskleur en blauwe ogen van ongeveer 1,30 meter lang. Hij draagt waarschijnlijk een rode Nike Jordan-jas met zwarte mouwen, een rode Nike-pet, een lichtgrijze spijkerbroek en groene schoenen met een witte zool.

De politie spreekt niet alleen met bewoners en getuigen, maar onderzoekt ook camerabeelden. Ook gaat er een vermissingsbericht uit naar alle telefoons in de regio. Een vrouw die vlakbij de plek woont waar de jongen vermist raakte vertelde de jongen donderdagochtend rond 10.00 uur nog gezien te hebben, met step. De politie trekt deze en andere tips na, aldus een woordvoerder.

‘Ontvoering‘

Volgens Naomi van der Straeten, de 21-jarige zus, woont de jongen bij zijn moeder in Maastricht. Maar die is ziek, en sinds een week logeert hij daarom bij Kelly, een 32-jarige zus in Kerkrade. Hij moest woensdag om 19.30 uur thuis zijn. Een half uur daarvoor kwam hij thuis om te zeggen dat hij nog even ging voetballen. Een vriend van de zus van Gino liep met het kind mee om zeker te weten dat hij daar ook echt was.

Volledig scherm Het gevonden stepje bij het zwembad in Landgraaf. © Videostill Toen hij terugkwam van de supermarkt was het jongetje nog steeds aan het voetballen. Maar rond 20.30 uur ontbrak er ieder spoor van het jongetje en ging de familie tot diep in de nacht naar hem op zoek. De twee zussen van Gino houden rekening met elk scenario en vrezen ook voor een ontvoering. ,,Hij is nog nooit eerder weggelopen”, zegt zus Naomi.

Volledig scherm Een pamflet waarop een oproep staat om uit te kijken naar de sinds een dag vermiste 9-jarige Gino. Volgens de politie verkeert de jongen in levensgevaar en moet er rekening worden gehouden met een misdrijf. © ANP

Post by 100064630661754 Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.